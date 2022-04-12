ذا أثليتك: اتفاق مبدئي بين مانشستر يونايتد وتين هاج.. وموعد الإعلان الرسمي

توصّل مانشستر يونايتد لاتفاق مبدئي مع إريك تين هاج المدير الفني لـ أياكس أمستردام، ليتولى تدريب الشياطين الحمر مطلع الموسم المقبل.

وذكرت منصة "ذا أثليتك" عبر الصحفي ديفيد أورنستين، أن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق شفهي مع تين هاج بالفعل.

وأوضح التقرير أن المدرب الهولندي سيوقّع على عقد لمدة 4 سنوات مع مانشستر يونايتد.

ولا يزال مانشستر يونايتد في حاجة إلى التوصل لاتفاق مع أياكس أمستردام قبل التعاقد مع تين هاج.

وشدد التقرير أن تين هاج لن يوقّع على اتفاق كتابي، ولن يتم الإعلان رسميًا، قبل نهائي كأس هولندا بين أياكس وبي إس في أيندهوفن يوم 17 أبريل المقبل.

🚨 EXCLUSIVE: Man Utd reach verbal agreement in principle with Erik Ten Hag to become next permanent manager. #MUFC will need agreement with #Ajax (who are aware) & to finalise contract (up to 4yrs). No announcement til after Dutch Cup final @TheAthleticUK https://t.co/VTVzg6gCGx — David Ornstein (@David_Ornstein) April 12, 2022

لانتشال الشياطين

ويتولى رالف رانجنيك حاليًا مهمة المدير الفني في مانشستر يونايتد بشكل مؤقت منذ تعويضه أولي جونار سولشاير في ديسمبر الماضي.

ويُنتظَر أن يتحوّل سولشاير لمنصب مستشار النادي مع نهاية الموسم الجاري.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، وتأزم موقفه في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وودّع يونايتد دوري الأبطال هذا الموسم على يد أتليتكو مدريد في ثُمن النهائي.

شبح بيب

الهولندي تين هاج (52 عامًا) لعب في أندية تفينتي، ودي جرافشاب، وأوتريخت خلال مسيرته كلاعب.

في 2012 تولى تين هاج تدريب فريق جو أهيد إيجلز وقاده للصعود إلى القسم الأول الهولندي لأول مرة منذ 18 عامًا.

بعدها تحوّل تين هاج لتولي تدريب بايرن ميونيخ (ب) بين 2013 و2015، حينها تمكّن من العمل عن كثب مع بيب جوارديولا الذي أشرف بالتزامن على الفريق الأول.

وفي 2015 عاد تين هاج إلى هولندا ليتولى تدريب أوتريخت ويقوده للمركز الخامس ثم الرابع على التوالي في الدوري الهولندي.

ويشرف تين هاج على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي مرتين، وكأس هولندا مرتين، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

ويحتل أياكس المركز الأول في الدوري الهولندي هذا الموسم برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أيندهوفن مُطارده.