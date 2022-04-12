حلمي مشهور لـ في الجول: شوقي والحضري مستمران في جهاز منتخب مصر

أوضح اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار الثنائي محمد شوقي وعصام الحضري في جهاز منتخب مصر.

وتغير المدير الفني بعد توجيه الشكر لكارلوس كيروش وأعلن الاتحاد المصري تعيين إيهاب جلال اليوم الثلاثاء.

وقال اللواء مشهور لـFilGoal.com:"إيهاب جلال استقر على استمرار شوقي والحضري في الجهاز الفني".

وواصل "استكمال الجهاز وتحديد تفاصيل التعاقد سيتم بعد مواجهة بيراميدز ومازيمبي".

وأضاف "إيهاب جلال استأذن من الاتحاد للاستمرار مع بيراميدز في المواجهتين".

وأتم "أناشد الجميع بمساندة جلال ودعمه من أجل نجاح المنتخب".

وعلم FilGoal.com أن محمود فتح الله وأحمد حسام عضوي جهاز بيراميدز الحالي مرشحان للعمل مع جلال في الجهاز الفني للفراعنة.

ولم يعلن الاتحاد تفاصيل التعاقد مع جلال.

وسيترك إيهاب جلال قيادة بيراميدز بعد مواجهتي مازيمبي في ربع نهائي الكونفدرالية.

وستكون مهمته الأولى مع مصر هي تصفيات كأس إفريقيا 2023 التي تبدأ يونيو المقبل.