تشكيل ريال مدريد – ناتشو يعوض ميليتاو أمام تشيلسي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الثلاثاء.

وأجرى أنشيلوتي تعديلًا واحدًا على التشكيل الذي تغلّب على تشيلسي في قلب ستامفورد بريدج قبل 6 أيام.

ودفع أنشيلوتي بـ ناتشو فيرنانديز في قلب الدفاع لتعويض إيدير ميليتاو الموقوف لتراكم البطاقات.

فيما واصل التعويل على فيدي فالفيردي كجناح أيمن على حساب الثنائي رودريجو وجاريث بيل.

وعاد المخضرمان لوكا مودريتش وتوني كروس لخط الوسط بعد أن أراحهما أنشيلوتي في مباراة خيتافي بالدوري الإسباني السبت الماضي.

ويبدأ منذ البداية الفرنسي فيرلان ميندي الذي غاب عن مواجهة خيتافي للإصابة.

وفاز ريال مدريد في الذهاب بنتيجة 3-1، ويكفيه الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد ليعبر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – ناتشو فيرنانديز – ديفيد ألابا – فيرلان ميندي

الوسط: لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

الهجوم: فيدي فالفيردي – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – توني فويدياس – رافا مارين – مارسيلو – لوكاس فاسكيز – إدواردو كامافينجا – داني سيبايوس – ماركو أسينسيو – جاريث بيل – رودريجو – لوكا يوفيتش – ماريانو دياز