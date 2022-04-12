مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 19:10

كتب : محمد عبد العظيم

مران مصر - منتخب مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف المنتخبات في قرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023.

وستجري القرعة يوم 19 إبريل الجاري.

وصُنفت المنتخبات وفقا لموقعها في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر نهاية مارس الماضي.

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وستشارك كوت ديفوار، مستضيفة البطولة، في التصفيات وستعتبر مبارياتها ودية غير مؤثرة في حسم التأهل.

وستقسم القرعة 48 منتخبا إلى 12 مجموعة، كل مجموعة يتأهل بطلها ووصيفها إلى البطولة، وفي مجموعة كوت ديفوار سيتأهل فريق واحد إلى النهائيات.

وجاء التصنيف الأول:

السنغال - المغرب - نيجيريا - مصر - تونس - الكاميرون - الجزائر - مالي - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثاني:

جنوب إفريقيا - كاب فيردي - غينيا - الجابون - بنين - أوغندا - زامبيا - الكونغو - غينيا الاستوائية - مدغشقر - كينيا - سيراليون

التصنيف الثالث:

ناميبيا - موريتانيا - غينيا بيساو - النيجر - ليبيا - موزمبيق - مالاوي - توجو - زيمبابوي - جامبيا - أنجولا - جزر القمر

التصنيف الرابع:

تنزانيا - إفريقيا الوسطى - السودان - رواندا - بوروندي - إثيوبيا - إي سواتيني - ليسوتو - بوتسوانا - ليبيريا - جنوب السودان - ساو تاومي وبرينسيبي

وكشف كاف أن مشاركة زيمبابوي وكينيا مرهونة بقرار فيفا في استئنافهما ضد إيقاف الاتحاد المحلي.

وإذا رفض فيفا استئناف البلدين لن يشاركا في التصفيات، وستتنافس 3 منتخبات فقط في المجموعة التي يقع فيها أي منهما.

وأوضح كاف أن المنتخبين لن يقعا في مجموعة واحدة في التصفيات.

وستجري أول جولتين من التصفيات في يونيو المقبل، والجولة الثالثة والرابعة في سبتمبر، بينما تختتم التصفيات في مارس 2023.

منتخب مصر كأس إفريقيا 2023
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