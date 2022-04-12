خبر في الجول - ماذا يدور في ذهن بيراميدز بعد رحيل إيهاب جلال

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 17:53

كتب : حامد وجدي

إيهاب جلال - المدير الفني لفريق بيراميدز

يبدأ بيراميدز البحث عن خليفة إيهاب جلال المدير الفني والذي سيتقل لتدريب منتخب مصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد مع المدرب إيهاب جلال ليقود منتخب مصر خلفقا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب جلال سيستمر مع بيراميدز خلال مواجهتي مازيمبي الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية. (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة
فيرناندينيو عن قرار رحيله: كنت عفويا في الإجابة.. وتركيزي منصب على الفوز بكل الألقاب استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد سعيد "أوكا".. أبو تريكة والمعلم اتحاد الكرة يوجه الشكر لـ فينجادا خبر في الجول - إيهاب جلال يقود بيراميدز أمام مازيمبي

ويكشف FilGoal.com ما يدور في ذهن إدارة بيراميدز من مصدر داخل النادي

بدأ نادي بيراميدز البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

هناك أكثر من سيرة ذاتية تدرسها إدارة النادي في الفترة الحالية من ضمنها باتريس كارتيرون وجيمي باتشيكو في ظل معرفتهما بالدوري المصري

بجانب تاكيس جونياس مع خبرته في الدوري المصري وتدريبه لبيراميدز من قبل.

وتتواجد العديد من السير الذاتية على طاولة إدارة بيراميدز الآن قبل الاستقرار على المدرب الجديد.

ومن المنتظر أن يتم الاستقرار على المدرب الجديد خلال 48 ساعة.

مسيرة إيهاب جلال

لاعب الشمس والمصري والقناة السابق توج بكأس مصر مع الدراويش عام 1997.

بدأ مشواره التدريبي مع كهرباء الإسماعيلية في 2007-2008، درب الحمام وكفر الشيخ وظهر لأول مرة في الدوري الممتاز موسم 2013-2014 مع تليفونات بني سويف.

كاد يبقي على تليفونات بني سويف بين الكبار لولا خسارة اللقاء الفاصل ضد الرجاء، لينتقل إلى مصر للمقاصة الذي سطر معه فصلا رائعا على مدار 3 مواسم.

مع المقاصة احتل وصافة الدوري في 2016-2017 ليقود الفريق للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

قضى فترات قصيرة مع إنبي والزمالك والأهلي المنتمي لطرابلس الليبية، قم قاد المصري عاما و3 أشهر.

ثم تولى مقاليد الحكم في المقاصة لولاية ثانية قبل أن يقود الإسماعيلي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وترك بيراميدز ثالثا في ترتيب الدوري ومتأهلا لربع نهائي الكونفدرالية.

في مشواره التدريبي إجمالا، وفي 292 مباراة، فاز جلال 142 مرة (48%) وتعادل 74 مرة وخسر 76 مرة.

بيراميدز إيهاب جلال الدوري المصري
نرشح لكم
مرتضى منصور: أحمد مرتضى رئيسا لقناة الزمالك ..ومبادرة لبروتوكول مع الأندية "الغنية" مباراة غيرت مسيرتي - محمد صبري.. من الناشئين لمباراة القمة والتسجيل أمام الأهلي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-4-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك ودوري الأبطال بيراميدز لـ في الجول: لم يتواصل أحد معنا بخصوص إيهاب جلال.. وموقف المدرب محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وفاركو خبر في الجول - مستحقات شهرين.. كواليس إنهاء تعاقد التوأم حسن مع الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري ينهي إجراءات فسخ التعاقد مع حسام حسن وجهازه إمام عاشور لاعب الجولة 13 في الدوري المصري
أخر الأخبار
خبر في الجول - فتح الله وأحمد حسام مرشحان لجهاز المنتخب.. وشوقي قد يستمر 11 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - ماذا يدور في ذهن بيراميدز بعد رحيل إيهاب جلال 21 دقيقة | الدوري المصري
فيرناندينيو عن قرار رحيله: كنت عفويا في الإجابة.. وتركيزي منصب على الفوز بكل الألقاب ساعة | الدوري الإنجليزي
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد سعيد "أوكا".. أبو تريكة والمعلم ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
خبر في الجول - إيهاب جلال يقود بيراميدز أمام مازيمبي ساعة | منتخب مصر
اتحاد الكرة يوجه الشكر لـ فينجادا ساعة | مصر
أنشيلوتي: هذا سبب رفض تدريب المنتخب الإيطالي ساعة | أوروبا
بداية رحلة تأخرت 3 سنوات.. إيهاب جلال مدربا لـ منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي 4 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي