خبر في الجول - ماذا يدور في ذهن بيراميدز بعد رحيل إيهاب جلال

يبدأ بيراميدز البحث عن خليفة إيهاب جلال المدير الفني والذي سيتقل لتدريب منتخب مصر.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد مع المدرب إيهاب جلال ليقود منتخب مصر خلفقا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وعلم FilGoal.com أن إيهاب جلال سيستمر مع بيراميدز خلال مواجهتي مازيمبي الكونغولي في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية. (طالع التفاصيل)

ويكشف FilGoal.com ما يدور في ذهن إدارة بيراميدز من مصدر داخل النادي

بدأ نادي بيراميدز البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

هناك أكثر من سيرة ذاتية تدرسها إدارة النادي في الفترة الحالية من ضمنها باتريس كارتيرون وجيمي باتشيكو في ظل معرفتهما بالدوري المصري

بجانب تاكيس جونياس مع خبرته في الدوري المصري وتدريبه لبيراميدز من قبل.

وتتواجد العديد من السير الذاتية على طاولة إدارة بيراميدز الآن قبل الاستقرار على المدرب الجديد.

ومن المنتظر أن يتم الاستقرار على المدرب الجديد خلال 48 ساعة.

مسيرة إيهاب جلال

لاعب الشمس والمصري والقناة السابق توج بكأس مصر مع الدراويش عام 1997.

بدأ مشواره التدريبي مع كهرباء الإسماعيلية في 2007-2008، درب الحمام وكفر الشيخ وظهر لأول مرة في الدوري الممتاز موسم 2013-2014 مع تليفونات بني سويف.

كاد يبقي على تليفونات بني سويف بين الكبار لولا خسارة اللقاء الفاصل ضد الرجاء، لينتقل إلى مصر للمقاصة الذي سطر معه فصلا رائعا على مدار 3 مواسم.

مع المقاصة احتل وصافة الدوري في 2016-2017 ليقود الفريق للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

قضى فترات قصيرة مع إنبي والزمالك والأهلي المنتمي لطرابلس الليبية، قم قاد المصري عاما و3 أشهر.

ثم تولى مقاليد الحكم في المقاصة لولاية ثانية قبل أن يقود الإسماعيلي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وترك بيراميدز ثالثا في ترتيب الدوري ومتأهلا لربع نهائي الكونفدرالية.

في مشواره التدريبي إجمالا، وفي 292 مباراة، فاز جلال 142 مرة (48%) وتعادل 74 مرة وخسر 76 مرة.