استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد سعيد "أوكا".. أبو تريكة والمعلم

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك أحمد سعيد "أوكا" نجم مصر وحرس الحدود السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمد صلاح

2 – محمود الخطيب

3 - حسن شحاتة

4 - محمد أبو تريكة

5 - حسام حسن

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا





























































































































































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