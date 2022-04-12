اتحاد الكرة يوجه الشكر لـ فينجادا
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 16:29
كتب : أحمد الخولي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء توجيه الشكر لنيلو فينجادا الذي شغل منصب المدير الفني للاتحاد.
وانتهى عقد البرتغالي مع الاتحاد وفضل الأخير عدم تمديده.
وعمل فينجادا (69 عاما) في مصر مدربا للزمالك في موسم 2003-2004 وتوج مع الفريق بالدوري المصري الممتاز.
وتوج مع الأبيض أيضا بكأس السوبر المصري السعودي والبطولة العربية.
وشغل فينجادا منصب المدير الفني للاتحاد منذ إبريل 2021.
وأبرز إنجازات مسيرته التدريبية كان قيادة السعودية للقب كأس آسيا في 1996.
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