أنشيلوتي: هذا سبب رفض تدريب المنتخب الإيطالي

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 16:25

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سبب رفضه لتدريب المنتخب الإيطالي حين عرض عليه فرصة تولي قيادة الأتزوري.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أتيحت لي فرصة تدريب المنتخب الإيطالي في 2018، لكنني فكرت في الأمر ويجب أن أكون صادقاً. أنا أحب العمل اليومي وليس المباريات فقط".

وأضاف الإيطالي "أحد المدربين قال لي يوما ما إن وظيفة المدرب هي الأجمل في العالم عندما لا يوجد مباريات، لكن الحقيقة هي أن المباريات تمنحك الحماس والسعادة بالتواجد، في الوقت نفسه تسبب لك المعاناة والقلق".

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وتابع "لا أحب العمل ثلاث مرات في السنة، وقد أفكر في الأمر عندما أفقد الرغبة في العمل اليومي".

وتحدث عن رحيله من إيفرتون نحو ريال مدريد قائلا "عملت بشكل جيد للغاية مع إيفرتون، لكني تلقيت اتصالا من ريال مدريد. كان من الصعب جدا رفض عرض ريال مدريد. يمكنني أن أقول لا لكل الفرق باستثناء ريال مدريد. إنه النادي الوحيد الذي لم أستطع رفضه".

وعن مستقبله مع الملكي قال "عقدي يمتد لفترة طويلة ولا أفكر في أي شيء آخر الآن".

وأتم "لدي ثقة بأن كل الأمور ستسير على ما يرام في نهاية الموسم وأنني سأكون سعيدا في النادي".

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