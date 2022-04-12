بداية رحلة تأخرت 3 سنوات.. إيهاب جلال مدربا لـ منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء التعاقد مع المدرب إيهاب جلال ليقود منتخب مصر.

وسيقود جلال (54 عاما) منتخب الفراعنة لأول مرة وستكون مهتمه الأولى هي التأهل لكأس إفريقيا 2023 التي تجري منتصف العام المقبل في كوت ديفوار.

وبذلك يرحل عن فريق بيراميدز الذي قاده منذ سبتمبر الماضي.

وسيجلس جلال، مدافع الإسماعيلي والمصري السابق، في مقعد الرجل الأول لمنتخب مصر، والذي كان قريبا منه قبل 3 سنوات.

في 2019 وبعد الاستغناء عن خدمات المكسيكي خافيير أجيري، كان جلال قاب قوسين أو أدنى من قيادة الفراعنة.

قبل أن يستقر اتحاد الكرة على تعيين حسام البدري الذي رحل عن الفريق في سبتمبر الماضي.

وسيصبح جلال المدرب الوطني رقم 17 في تاريخ منتخب مصر، سبقه عديدون في المهمة أبرزهم محمود الجوهري وحسن شحاتة ومحسن صالح وعبد صالح الوحش وفؤاد صدقي.

مسيرة قوية

لاعب الشمس والمصري والقناة السابق توج بكأس مصر مع الدراويش عام 1997.

بدأ مشواره التدريبي مع كهرباء الإسماعيلية في 2007-2008، درب الحمام وكفر الشيخ وظهر لأول مرة في الدوري الممتاز موسم 2013-2014 مع تليفونات بني سويف.

كاد يبقي على تليفونات بني سويف بين الكبار لولا خسارة اللقاء الفاصل ضد الرجاء، لينتقل إلى مصر للمقاصة الذي سطر معه فصلا رائعا على مدار 3 مواسم.

مع المقاصة احتل وصافة الدوري في 2016-2017 ليقود الفريق للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

قضى فترات قصيرة مع إنبي والزمالك والأهلي المنتمي لطرابلس الليبية، قم قاد المصري عاما و3 أشهر.

ثم تولى مقاليد الحكم في المقاصة لولاية ثانية قبل أن يقود الإسماعيلي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وترك بيراميدز ثالثا في ترتيب الدوري ومتأهلا لربع نهائي الكونفدرالية.

في مشواره التدريبي إجمالا، وفي 292 مباراة، فاز جلال 142 مرة (48%) وتعادل 74 مرة وخسر 76 مرة.