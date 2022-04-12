خبر في الجول - إيهاب جلال مدربا لـ منتخب مصر

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 16:01

كتب : أحمد الخولي

بيراميدز - إيسترن كومباني - إيهاب جلال - علي جبر - رمضان صبحي - علاء عبد العال

علم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم اتفق مع المدرب إيهاب جلال على قيادة منتخب مصر في المرحلة المقبلة.

جلال كان مرشحا بارزا لقيادة مصر خلفا لكارلوس كيروش البرتغالي، ومعه حسام حسن وعلي وهيكتور كوبر ووحيد خليلوزيتش.

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وسيقود جلال (54 عاما) منتخب الفراعنة لأول مرة وستكون مهتمه الأولى هي التأهل لكأس إفريقيا 2023 التي تجري منتصف العام المقبل في كوت ديفوار.

وبذلك يرحل عن فريق بيراميدز الذي قاده منذ سبتمبر الماضي.

وسيجلس جلال، مدافع الإسماعيلي والمصري السابق، في مقعد الرجل الأول لمنتخب مصر، والذي كان قريبا منه قبل 3 سنوات.

في 2019 وبعد الاستغناء عن خدمات المكسيكي خافيير أجيري، كان جلال قاب قوسين أو أدنى من قيادة الفراعنة.

قبل أن يستقر اتحاد الكرة على تعيين حسام البدري الذي رحل عن الفريق في سبتمبر الماضي.

وسيصبح جلال المدرب الوطني رقم 17 في تاريخ منتخب مصر، سبقه مصريون عديدون في المهمة أبرزهم محمود الجوهري وحسن شحاتة ومحسن صالح وعبد صالح الوحش وفؤاد صدقي.

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