مؤتمر كلوب: هذا ما أتوقعه من بنفيكا.. وتعلمنا من درس إنتر

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 13:59

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - محمد صلاح - بنفيكا وليفربول

يرغب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في تحويل ملعب أنفيلد إلى جحيم في وجه منافسه بنفيكا الذي يتوقع أن يرمي بثقله من أجل تعويض هزيمة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل بنفيكا ضيفا على ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة منه في البرتغال 1-3.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "لو كنت مكانهم للعبت من أجل الفوز والتعويض، كنت سأضغط على دواسة البنزين منذ الدقيقة الأولى وأحاول التسجيل مبكرا. هذا ما كنت سأفعله وهذا ما أتوقعه من بنفيكا".

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وأضاف المدرب الألماني "النتيجة الآن 3-1، إنها صعبة مثل 2-0. رأينا ضد إنتر كيف يمكن لهدف واحد أن يغير الأشياء".

ليفربول انتصر على إنتر بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ16 بملعب جيوسيبي مياتزا، قبل أن يخسر الإياب بملعب أنفيلد 0-1 ويمر لربع النهائي.

وواصل "الأخبار السيئة لبنفيكا هي أنهم سيلعبون في أنفيلد أمام مدرجات ممتلئة. نريد أن نكون الفريق الوحيد الذي لا يريد أحد اللعب ضده، نريد أن يشعر بنفيكا أنهم لا يريدون اللعب في أنفيلد".

وأوضح "المباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي سيكون لها تأثير على مباراة بنفيكا. لا أحد مصاب على حد علمي ، لكننا بحاجة إلى إلقاء نظرة على اللاعبين الجاهزين بدنيا هذه المباراة".

وتعادل ليفربول مع سيتي 2-2 في مباراة مجنونة ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد، في ظل صراعهما على اللقب.

وأتم "هذه مباراة فائقة الأهمية. حاولنا جاهدين الحصول على دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والآن يمكننا الوصول إلى الدور نصف النهائي".

يورجن كلوب بنفيكا ليفربول
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