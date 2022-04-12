استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طاهر الشيخ.. عبد الشافي في القائمة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 13:23

كتب : نادر عيد

اختيارات طاهر الشيخ لـ الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك طاهر الشيخ لاعب الأهلي والأولمبي ومنتخب مصر في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمود الخطيب

2 – عبد العزيز عبد الشافي

3 -صفوت عبد الحليم

4 - محمد أبو تريكة

5 - عصام الحضري

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

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الأفضل في تاريخ مصر استفتاء الأفضل في تاريخ مصر
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