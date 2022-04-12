كاسيميرو: قدمنا أفضل مباراة لنا في الذهاب ضد تشيلسي.. والإياب سيكون صعبا للغاية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 13:17

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - تشيلسي وريال مدريد

يتوقع كاسيميرو لاعب ريال مدريد صعوبة شديدة في لقاء تشيلسي بدوري أبطال أوروبا رغم فوز فريقه المريح بلقاء الذهاب.

ويحل تشيلسي ضيفا على ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء بعد الخسارة 1-3 في لندن الأسبوع الماضي.

وقال كاسيميرو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ستكون مباراة صعبة للغاية ضد حامل اللقب، في مباراة الذهاب لعبنا أفضل 90 دقيقة في الموسم، لكن لا يمكننا الركون إلى الثقة ولاسيما بعد كلمات مدربهم".

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وأضاف الدولي البرازيلي "علينا والجماهير بذل كل ما لدينا لأنها بالتأكيد ستكون مباراة شديدة الصعوبة".

وواصل "عندما يتعلق الأمر بريال مدريد، يجري الحديث دائما عن الفوز بكل شيء".

وشدد "نناضل للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ونتصدر الدوري بفارق 12 نقطة أمام أقرب ملاحقينا. نحن نعمل بجد، ولكن الأصعب قادم".

وتابع "سنقاتل حتى النهاية. هذا هو مفتاح كل شيء. نثق بأنفسنا حتى النهاية ونبذل كل ما لدينا في الملعب".

ريال مدريد تشيلسي كاسيميرو
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