رغم فوز الذهاب المريح.. أنشيلوتي يحذر لاعبيه من خطورة تشيلسي

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 12:52

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - تشيلسي - ريال مدريد

حذر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لاعبيه من خطورة مباراة تشيلسي رغم تحقيق فوز مريح في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل تشيلسي ضيفا على ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء بعد الخسارة 1-3 في لندن الأسبوع الماضي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يعلم الجميع انها ستكون مباراة صعبة. نعلم ذلك نحن والجماهير".

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وأضاف "إنها مباراة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وعلى الرغم مما حدث ذهابا، نعلم جيدا أن الوصول إلى نصف النهائي يستحق المعاناة، النضال والتنافس والتركيز على المباراة على مدار 90 دقيقة".

وأكمل المدرب الإيطالي "لديّ فريق يعرف هذا النوع من المباريات جيدا، سنواجه فريقا قويا جدا ونكن له الاحترام الشديد".

وتابع "سنضع تشكيلة قوية. نود تقديم نفس المستوى الذي قدمناه ذهابا، لكننا نترقب منافسا سيقدم بدوره أفضل ما لديه في هذه المباراة لمحاولة التأهل للدور المقبل".

وواصل "نعتقد أنهم سيغيرون خطتهم لأنها لم تنجح ذهابا وعلينا ان نكون مستعدين لكل شيء".

وشدد "يمتلك تشيلسي الكثير من الجودة ويمتلك لاعبين جيدين. نحن واثقون من أنهم سيلعبون أفضل مقارنة بمباراة الذهاب".

وعن قدرة فريقه في التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم، أوضح "لا أحد يستطيع أن يقول إنه سيفوز بدوري الأبطال لأنها منافسة مقعدة للغاية".

واستمر "الوصول إلى النهائي والفوز أمر صعب جدا. يمكننا التنافس بقوة. قضيت فترة طويلة في هذا العالم وأعرف الجودة اللازمة للتنافس في هذه المسابقة. خبرة وجودة اللاعبين لها دور مهم جدا. نعلم أننا سنعاني وسنكون مستعدين لذلك".

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