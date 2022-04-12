فان جال: علاجي من السرطان يسير على ما يرام

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 12:18

كتب : FilGoal

لويس فان جال

كشف لويس فان جال مدرب منتخب هولندا أن فترة علاجه من مرض السرطان تسير بنجاح.

وأعلن لويس فان جال قبل أسابيع إصابته بمرض سرطان البروستاتا.

وقال فان جال في تصريحات نشرتها جريدة ميرور يوم الثلاثاء: "لقد مررت بكل المراحل في علاج السرطان".

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وأضاف "تلقيت 25 جلسة علاج إشعاعي، ثم اضطررت إلى الانتظار 6 أشهر لمعرفة ما إذا كان العلاج نجح أم لا، وبالفعل نجح".

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين رونالد كومان مدربا لمنتخب هولندا بداية من عام 2023 وحتى 2026، وذلك خلفا لفان جال.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن كومان سيقود منتخب هولندا بعد نهاية كأس العالم 2022 استعدادا ليورو 2024 وكأس العالم 2026.

وسيشارك منتخب هولندا في كأس العالم قطر 2022، تحت قيادة لويس فان جال الذي أصيب بمرض السرطان.

وستعد هذه المرة الثانية لـ كومان الذي يتولى فيها تدريب هولندا، بعدما قاد الطواحين خلال الفترة من 2018 وحتى 2020.

ورحل كومان البالغ من العمر 59 عاما عن تدريب برشلونة قد عدة أشهر، وتولى بدلا منه تشافي هيرنانديز.

وأعلن لويس فان جال المدير الفني الحالي لمنتخب هولندا إصابته بمرض السرطان عبر التلفزيون الهولندي بعدما أظهر التشخيص إصابته بسرطان البروستاتا.

ويتولى لويس فان جال الآن تدريب المنتخب الهولندي للمرة الثالثة في مسيرته.

وعاد ابن الـ70 عاما من اعتزاله ليتولى مهمة تدريب هولندا منذ أغسطس 2021.

وأشرف فان جال على تدريب أياكس وبرشلونة والكمار وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد والمنتخب الهولندي.

وفاز فان جال بـ 20 بطولة طوال مسيرته التدريبية مع الأندية منذ 1991.

لويس فان جال هولندا
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