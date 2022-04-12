استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات أحمد ناجي.. التتش في الصدارة
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 11:02
كتب : حسام نور الدين
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك أحمد ناجي لاعب الأهلي والترسانة ومنتخب السويس ومنتخب مصر في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته بالترتيب:
1 - مختار التتش
2 – محمود الخطيب
3 -حمادة إمام
4 - محمد أبو تريكة
5 - محمد صلاح
التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.
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