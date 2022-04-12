مباراة غيرت مسيرتي - محمد صبري.. من الناشئين لمباراة القمة والتسجيل أمام الأهلي

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم يتحدث محمد صبري نجم الزمالك السابق عن مباراة غيرت مسيرته.

وقال محمد صبري لـ FilGoal.com: "في موسم 1993-1994، مباراة القمة بين الزمالك والأهلى".

وأضاف "قبل هذه المباراة محمود الجوهري كان حاضرا لمباراة في قطاع الناشئين في الزمالك وشاهدها، واختار 4 لاعبين كنت أنا من بينهم".

وواصل "هي مباراة لم أتوقع أن أشارك بها، بل شاركت وسجلت هدفا في مرمى أحمد شوبير".

وتابع "مباراة غيرت مسيرتي وأصبحت في مكانة آخرى، بعدما كنت لاعبا قادم من الشرقية يلعب بشكل جيد في قطاع الناشئين بالزمالك".

وأتم "تغيرت حياتي من بعدها وصرت في الفريق الأول، بداية انطلاقتي مع جماهير الزمالك التي أعشقها".

صبري بدأ مسيرته مع الزمالك وأنهاها حتى 2003 مسجلا 36 هدفا للأبيض ومحققا 11 لقبا.

كما ارتدى قميص منتخب مصر خلال 9 مباريات دولية دون أن يسجل.