مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12-4-2022 والقنوات الناقلة.. الزمالك ودوري الأبطال
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 10:41
كتب : FilGoal
يلعب الزمالك أمام فاركو ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري المصري الممتاز.
ويبدأ اللقاء في تمام التاسعة والنصف مساء ويذاع عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق بلال علام.
وفي دوري أبطال أوروبا، يستضيف ريال مدريد نظيره تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفاز ريال مدريد ذهابا في ستامفورد بريدج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 في التاسعة مساء بتعليق خليل البلوشي.
ويلعب بايرن ميونيخ أمام فياريال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وفاز فياريال في إسبانيا بهدف دون رد.
ويبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء وينقل عبر بي إن سبورتس بريميوم 2 بتعليق رؤوف خليف.
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