البدري: مجاهد قرر تعيين مدرب أجنبي منذ اليوم الأول.. ولا أعلم سبب الحديث عن راتبي

شدد حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر على أنه لم يحصل على الدعم وقت تواجده في منصبه مشيرا إلى أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية وقتها كان ينوي التعاقد مع مدير فني أجنبي منذ اليوم الأول.

وقال حسام البدري في تصريحات لقناة المحور: "التزمت الصمت في الفترة الماضية والسبب الرئيسي في ذلك هو ارتباط منتخب مصر بالبطولات الهامة ثم المباراة الفاصلة في تصفيات كأس العالم".

وأضاف "لم أوجه أي إهانة إلى فينجادا وأكن له كل الاحترام، حديث أحمد مجاهد بخصوص تعيين مدير فني لاتحاد الكرة بسبب وجود "شوية يوروهات" كان قبل اختيار فينجادا من الأساس".

وتابع "يجب أن نناقش الإخفاق الذي حدث في الفترة الماضية لكي نستفيد من هذه الأخطاء ونتقدم إلى الأمام مجددا".

وواصل "البعض تناسى الظروف التي توليت فيها المسئولية وكان الدوري متوقفا بسبب فيروس كورونا وأمم إفريقيا المؤهلة لـ الأولمبياد، لعبت المباراة الأولى بعد توقف دام 40 يوما وشارك بعض العناصر مع المنتخب لأول مرة".

واستكمل "طلبت أكثر من مرة تعديل جدول الدوري العام وعمل تجمعات للاعبين المحليين ومباريات ودية بعيدة عن الأجندة الدولية وهذا لم يحدث".

وأردف "كنت مطالبا أن ألعب المباريات الودية في تجمع يونيو بدون لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز وهم يمثلوا 90% من قوام المنتخب مع تعرض عديد اللاعبين للإجهاد بسبب جدول الدوري مع غياب المحترفين أيضا بسبب رفض أنديتهم وقت أزمة كورونا فكيف يمكن أن يحدث ذلك؟".

وأوضح "أتمنى ألا يحدث تضليل للرأي العام دون أن نقف على الأسباب الحقيقية ونحسن السلبيات، منتخب مصر احتاج مباريات عديدة بجانب البطولة العربية ولعبت مباراتين وديتين ولم يتحسن التصنيف أيضا، منتخبا غانا والكاميرون صعدا لـ كأس العالم من التصنيف الثاني".

وعن اللجنة الثلاثية، قال: "من اليوم الأول كان قرارها التعاقد مع مدرب أجنبي وهو قرار عليه 100 علامة استفهام".

وتابع "أول تواجد لهم مع جهاز المنتخب تخطينا كينيا وجزر القمر وصعدنا لأمم إفريقيا، كان من المفترض أن يكون مساندة وتخطيط للمنتخب وقتها".

وشدد "لا أعلم سبب الحديث عن راتبي مع منتخب مصر، مرتب المدير الفني الأجنبي 4-5 أضعاف ذلك. أعلم جيدا أن راتب الأجنبي أكبر من المصري وليس هناك مشكلة بالنسبة لي في ذلك".

واستكمل "مجاهد تحدث مع بعض اللاعبين في منتخب مصر خلال معسكر كينيا بشكل سلبي عن الجهاز الفني وكان يحاول تهيئة الرأي العام أنه سيحدث تغيير في الجهاز الفني من المباراة الأولى أثناء تواجده فـ أين المساندة والدعم؟".

وأردف "مجاهد طلب مني التبرع بقيمة 10% من راتبي خلال أحد الشهور لضحايا قطار الصعيد، ولا نعرف أين ذهبت هذه الأموال بعد ذلك".

وشدد "الحديث الآن عن المدرب المقبل إذا كان مصريا أو أجنبيا ولكن هل وضعنا المعايير الصحيحة لاختيار المدرب من عدمه؟ على أي أساس سيتم اتخاذ القرار؟

وأتم "المدرب المصري يتم محاربته وظلمه ويتعرض لظروف صعبة جدا عندما يتولى تدريب المنتخب".

البدري قاد منتخب مصر في 10 مباريات، بينهم وديتين ضد بوتسوانا وليبريا. وحقق 6 انتصارات و4 تعادلات ولم يتلق أي هزيمة.

مع البدري سجل منتخب مصر 14 هدفا، وتلقت شباك الفراعنة 4 أهداف.

في تصفيات كأس أمم إفريقيا لعب منتخب مصر مع البدري 4 مباريات، حقق خلالها الفوز على كل من توجو ذهابا وإيابا وجزر القمر، وتعادل مع كينيا ذهابا وإيابا وأيضا مع جزر القمر، ليتصدر المجموعة ويتأهل للبطولة.

أما في تصفيات كأس العالم فاز منتخب مصر على أنجولا بهدف وتعادل مع الجابون خارج ملعبه بهدف لكل فريق.

كما لعب منتخب مصر مباراتين وديتين تحت قيادة حسام البدري أمام ليبيريا وبوتسوانا وفاز الفراعنة بنفس النتيجة وهي هدف دون رد.