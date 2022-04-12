في مباراة شهدت تكريم محمود الجوهري.. منتخب السيدات يتعادل مع الأردن وديا
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 01:30
كتب : FilGoal
أنهى منتخب مصر للسيدات مشاركته في الدورة الودية في الأردن بالتعادل مع المنتخب الأردني بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأمير محمد بالعاصمة عمان.
وحرم القائم منتخب مصر من تسجيل ثلاثة أهداف أحدهما كان من ركلة جزاء ارتدت من القائم.
وشهدت المباراة تكريما لمحمود الجوهري المدرب التاريخي لمنتخبي مصر والأردن للرجال، إذ أن شاشات الملعب قد أضيئت بصورته خلال اللقاء.
ووجهت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري ورئيسة بعثة المنتخب الشكر للاتحاد الأردني ومنظمي البطولة على التكريم وحسن استضافة البطولة.
وكان منتخب مصر قد افتتح البطولة بالخسارة أمام الهند بهدف دون مقابل.
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