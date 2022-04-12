دوري أبطال آسيا - تفوق سعودي في الجولة الثانية.. والقوة الجوية يسقط أمام مومباي

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 00:47

كتب : FilGoal

الهلال - بوهانج - نهائي دوري أبطال آسيا 2021 - الصور من حساب الهلال

اختتمت اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وشهدت مباريات الجولة تفوق الأندية السعودية والتي تمكن جميعها من تحقيف الفوز خلال مبارياته.

المجموعة الأولى

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وحقق الهلال السعودي الفوز الثاني في المجموعات بعدما انتصر على الريان القطري بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل أهداف الهلال كل من عبدالله الحمدان ومحمد إبراهيم كنو وسالم الدوسري.

ولحساب نفس المجموعة حقق الشارقة الإماراتي الفوز على استقلال دوشنبه الطاجكساتني بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة طرد خالد الظنحاني لاعب الشارقة في الدقيقة الـ 85 بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

وانفرد الهلال بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط محقق العلامة الكاملة، بينما ارتفع رصيد الشارقة للنقطة الثالثة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الريان.

المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية تعرض القوة الجوية العراقي للهزيمة أمام مومباي سيتي الهندي على ملعب الملك الدولي بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلى نفس الملعب حقق الشباب السعودي الفوز على الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل.

سجل تقدم كارلوس جونيور بالهدف الأول للشباب في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

وأضاف تركي مروان العمار الهدف الثاني في الدقيقة الـ 18.

وعاد جونيور لينهي ثلاثية الشباب بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 57.

بتلك النتائج ارتفع رصيد الشباب للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الثانية، بينما ظل القوة الجوية في المركز الثاني برصيد ثلاثة أهداف وبفارق الأهداف عن مومباي سيتي صاحب المركز الثالث.

المجموعة الخامسة

وفي المجموعة الخامسة حقق الفيصلي السعودي الفوز على السد القطري بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد.

تقدم السد بالهدف الأول عن طريق حسن الهيدوس في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل هشام فايق للفيصلي في الدقيقة الـ 18.

وسجل جوليو تافاريس هدف الفوز للفيصلي في الدقيقة الـ 53.

ولحساب نفس المجموعة حقق ناساف كارشي الأوزبكستاني الفوز على الوحدات الأردني بهدفين دون مقابل.

وسجل ماركو ستايفيتش هدفي كارشي في المباراة.

بتلك النتائج تقدم ناساف كارشي لصدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الفيصلي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

ويأتي كل من السد والوحدات في المركز الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهم.

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