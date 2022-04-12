استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام يكن.. جمال عبد الحميد في المركز الرابع

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمد صلاح

2 – حسن شحاتة

3 - حسام حسن

4 - جمال عبد الحميد

5 - محمد أبو تريكة

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا























































































































































video:1