استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات هشام يكن.. جمال عبد الحميد في المركز الرابع
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 - 00:18
كتب : أحمد شاكر
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته بالترتيب:
1 - محمد صلاح
2 – حسن شحاتة
3 - حسام حسن
4 - جمال عبد الحميد
5 - محمد أبو تريكة
التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.
طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا
video:1
نرشح لكم
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد فضل.. أبو تريكة والعميد والصقر استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم المصري.. زيدان الثاني استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أسامة نبيه.. هدافا مصر بالمونديال استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طارق مصطفى.. الغزال الرابع استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات مصطفى يونس.. الشاذلي والعميد استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شريف عبد الفضيل.. حازم إمام والصقر ضمن الخماسي استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات سامي الشيشيني.. بيبو والمعلم والعميد استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم صلاح.. أبو تريكة وشيكابالا