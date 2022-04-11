رئيس المريخ ينفي التعاقد مع كيروش: تجربته مع مصر غير مشجعة

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 23:48

كتب : FilGoal

اعتراض كارلوس كيروش على قرار باكاري جاساما

نفى حازم مصطفى رئيس المريخ السوداني الأخبار التي أشارت إلى إمكانية تعاقد فريقه مع كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن إنهاء تعاقده مع كيروش بالتراضي.

وقال حازم مصطفى في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية: "النادي لم يطرح اسم كيروش بشكل رسمي ولم نحدد أي اسم ليكون المدرب الجديد للفريق حتى الآن".

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واستمر "تجربة المدرب البرتغالي السابقة مع منتخب مصر كانت غير فاشلة وغير مشجعة للتعاقد معه".

وتابع "المشاورات مستمرة لتحديد اسم المدرب المناسب ليقود الفريق في المرحلة المقبلة ولم يتم تحديد اسم محدد حتى الآن ولكن في جميع الأحوال لن يكون كيورش من بين الأسماء المرشحة لتدريب المريخ".

وقاد كيروش منتخب مصر للوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 قبل أن يهزم أمام السنغال بركلات الترجيح، كما وخسر أمام نفس المنافس بركلات الترجيح أيضا في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وكان المريخ قد أنهى تعاقده مع مدربه السابق لي كلارك خلال الشهر الماضي بسبب سوء النتائج.

وقاد كلارك المريخ لاحتلال المركز الأخير في المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط خلف كل من صنداونز والأهلي والهلال.

كارلوس كيروش المريخ السوداني
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