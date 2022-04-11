حسام حسن لـ في الجول: اقترابي من تدريب منتخب مصر؟ "خليها على الله"

تحدث حسام حسن المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري عن أنباء اقترابه من تدريب منتخب مصر.

وقال حسن في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا أعلم أي شيء عما يقال حول اقترابي من تدريب منتخب مصر".

وأضاف "هذا الموضوع أرد عليه بكلمة (خليها على الله)".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس -الأحد- إنهاء تعاقده مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب.

ويجتمع اتحاد الكرة غدا -الثلاثاء- لتحديد هوية المدرب الجديد، وما إذا سيتم التعاقد مع مدرب مصري أو أجنبي.

وسيجري أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة تصويتا لحسم هذه المسألة، حيث تتباين الآراء في هذا الجانب.

ويميل حازم إمام للتعاقد مع مدرب أجنبي، بينما أعرب إيهاب الكومي عن تفضيله للمدرب المصري.

وذكر الكومي أن الخيارات المصرية تنحصر بين حسام حسن وإيهاب جلال مدرب بيراميدز.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن إنهاء إجراءات فسخ تعاقد حسام حسن مع النادي، بسداد المستحقات المتأخرة.