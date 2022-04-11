حسام حسن لـ في الجول: اقترابي من تدريب منتخب مصر؟ "خليها على الله"

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 23:08

كتب : أحمد الخولي

حسام حسن - سموحة والاتحاد السكندري

تحدث حسام حسن المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري عن أنباء اقترابه من تدريب منتخب مصر.

وقال حسن في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا أعلم أي شيء عما يقال حول اقترابي من تدريب منتخب مصر".

وأضاف "هذا الموضوع أرد عليه بكلمة (خليها على الله)".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - مستحقات شهرين.. كواليس إنهاء تعاقد التوأم حسن مع الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري ينهي إجراءات فسخ التعاقد مع حسام حسن وجهازه أمران على طاولة النقاش.. اجتماع تكميلي لـ اتحاد الكرة إمام عاشور لاعب الجولة 13 في الدوري المصري

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس -الأحد- إنهاء تعاقده مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب.

ويجتمع اتحاد الكرة غدا -الثلاثاء- لتحديد هوية المدرب الجديد، وما إذا سيتم التعاقد مع مدرب مصري أو أجنبي.

وسيجري أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة تصويتا لحسم هذه المسألة، حيث تتباين الآراء في هذا الجانب.

ويميل حازم إمام للتعاقد مع مدرب أجنبي، بينما أعرب إيهاب الكومي عن تفضيله للمدرب المصري.

وذكر الكومي أن الخيارات المصرية تنحصر بين حسام حسن وإيهاب جلال مدرب بيراميدز.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن إنهاء إجراءات فسخ تعاقد حسام حسن مع النادي، بسداد المستحقات المتأخرة.

حسام حسن منتخب مصر
نرشح لكم
بيراميدز لـ في الجول: لم يتواصل أحد معنا بخصوص إيهاب جلال.. وموقف المدرب أمران على طاولة النقاش.. اجتماع تكميلي لـ اتحاد الكرة مجاهد: كان هناك خطأ في عقد البدري.. لو استمر لما وصلت مصر لمواجهة السنغال رسالة مؤثرة من كيروش إلى الشعب المصري بعد رحيله عن المنتخب عامر حسين: الرأي العام بالكامل كان يريد رحيل كيروش.. وفينجادا يقترب من اللحاق به حازم إمام: نميل للمدرب الأجنبي.. عرضت اسمين على اتحاد الكرة اتحاد الكرة: إعلان اسم مدرب منتخب مصر الثلاثاء.. وهذا ما أخبرنا به كيروش إيهاب الكومي: صوتي للمدرب المصري.. والمنافسة بين إيهاب جلال وحسام حسن
أخر الأخبار
بيراميدز لـ في الجول: لم يتواصل أحد معنا بخصوص إيهاب جلال.. وموقف المدرب 8 دقيقة | منتخب مصر
حسام حسن لـ في الجول: اقترابي من تدريب منتخب مصر؟ "خليها على الله" 22 دقيقة | منتخب مصر
راموس يكشف الموعد المحتمل لاعتزاله كرة القدم 35 دقيقة | الدوري الفرنسي
محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وفاركو ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - مستحقات شهرين.. كواليس إنهاء تعاقد التوأم حسن مع الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الرجاء.. القنوات الناقلة والحكم ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الاتحاد السكندري ينهي إجراءات فسخ التعاقد مع حسام حسن وجهازه ساعة | الدوري المصري
كهربا يشاهد هزيمة هاتيا سبور برباعية من على مقاعد البدلاء ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 2 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي