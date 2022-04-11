راموس يكشف الموعد المحتمل لاعتزاله كرة القدم

شدد سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان على أنه لا يفكر في اعتزال كرة القدم حاليا وعلى أنه يتبقى له أربع أو خمس مواسم أخرى ليلعبها.

سيرخيو راموس النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال راموس في حوار مع أمازون برايم: "ما زال لدي أربع أو خمس مواسم لألعب خلاله كرة القدم على مستوى عال ثم سأريد أن أعيش تجربة أخرى".

وتابع "يتبقى لي موسمين في عقدي مع باريس سان جيرمان سأحاول جعلهم ثلاثة ثم سنرى ما سيحدث، طالما جسدي ثابت فإن عقلي شديد التركيز".

وأضاف "شعور اللعب بقميص منتخب بلدك شيء كبير جدا، شعور اللعب مع الأندية مماثل ولكنه مختلف أيضا بعض الشيء، مع المنتخب الوطني ينتابك شعور مختلف ويمكنك أن تطمح لتكون بطل العالم".

وأتم "أنا لاعب فريق ولست لاعب فردي، كرة القدم لعبة جماعية وتدور حول الفوز ولا يهم أن تكون أفضل لاعب في العالم، أفضل أن ألعب في كأس العالم ودوري الأبطال وخلالهم تحتاج إلى عمل فريقك".

راموس شارك منذ انضمامه لباريس سان جيرمان بداية الموسم الحالي في سبع مباريات فقط بسبب تعرضه للعديد من الإصابات على مستوى الركبة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدف واحد في مرمى ستاد ريمس.