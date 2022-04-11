محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وفاركو

أعلن الاتحاد المصري طاقم تحكيم مباراة الزماكل وفاركو ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز في مباراته الأخيرة على مصر للمقاصة بهدف دون رد سجله إمام عاشور.

على الجانب الآخر، تعادل فاركو في مباراته الأخيرة مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم رئيسي: محمد عادل

حكمان مساعدان: هاني خيري ومصطفى حسين

الحكم الرابع: عاطف حسين

حكم الفيديو: محمد سلامة

حكم الفيديو المساعد: أسامة السيد

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 12 إبريل على ستاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء.

ويعلق على المباراة بلال علام.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 31 نقطة.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 17 نقطة.

وسيغيب عن الزمالك أشرف بنشرقي بعد تلقيه البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام مصر للمقاصة.