خبر في الجول - مستحقات شهرين.. كواليس إنهاء تعاقد التوأم حسن مع الاتحاد السكندري

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 22:18

كتب : هاني العوضي

حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أمام بيراميدز

أنهى الاتحاد السكندري بصورة رسمية إجراءات إنهاء التعاقد مع حسام حسن المدير الفني السابق للفريق وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة، وكافة أفراد الأجهزة المعاونة.

وعلم FilGoal.com أن التوأم حسن وجهازه كان له مستحقات شهر واحد متأخرة وحصل عليها، كما حصل على مستحقات شهر مقابل فسخ التعاقد.

وأعلن الاتحاد السكندري في بيان رسمي عن انتهائه من إجراءات إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني السابق للفريق، بقيادة حسام حسن المدير الفني.

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وأصدر النادي بيانا جاء فيه أنه بحضور محمد مصيلحي رئيس مجلس الإدارة، تم الانتهاء من هذه الإجراءات عن طريق إدارة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيري عضوي مجلس الإدارة.

وتم إنهاء تعاقد الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، وذلك بسداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالجهاز الفني والإدارة والطبي، طبقا للبنود والشروط المنصوص عليها بالتعاقد الموقع بين الطرفين.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن رحيل حسام حسن عن تدريب الفريق في التاسع عشر من مارس الماضي بعد تراجع النتائج، لتنتهي الولاية الثانية له كمدرب للاتحاد، بعدما قاد الفريق في موسم 2014/2015.

وخلال الولاية الثانية لحسام حسن مع الاتحاد السكندري قاد الفريق في 52 مباراة، حقق خلالها 17 انتصار وتلقى 17 هزيمة وتعادل 18 مرة.

وفي الموسم الماضي 2020/2021 أنهى الدوري مع الاتحاد في المركز السابع برصيد 48 نقطة.

كما ودع كأس مصر من نصف النهائي في موسم 2019/2020 بالخسارة أمام الأهلي 2-1.

وخرج أيضا من البطولة ذاتها الموسم الجاري 2021/2022 بالخسارة أمام سيراميكا كليوباترا 2-1.

وترك حسام حسن الاتحاد السكندري هذا الموسم وهو في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعد مرور 12 جولة.

وأخيرا ودع الاتحاد السكندري مع حسام حسن كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، ليتفوق عليه إنبي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف.

الاتحاد السكندري حسام حسن إبراهيم حسن
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