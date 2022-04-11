الاتحاد السكندري ينهي إجراءات فسخ التعاقد مع حسام حسن وجهازه

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 21:57

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - الإسماعيلي

أعلن الاتحاد السكندري عن انتهائه من إجراءات إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني السابق للفريق، بقيادة حسام حسن المدير الفني.

وأصدر النادي بيانا جاء فيه أنه بحضور محمد مصيلحي رئيس مجلس الإدارة، تم الانتهاء من هذه الإجراءات عن طريق إدارة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس النادي وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيري عضوي مجلس الإدارة.

وتم إنهاء تعاقد الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، وذلك بسداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالجهاز الفني والإداري والطبي.

أخبار متعلقة
إيهاب الكومي: صوتي للمدرب المصري.. والمنافسة بين إيهاب جلال وحسام حسن حسام حسن: الاتحاد؟ صفحة أُغلقت.. الفريق تنقصه أمور إدارية أمران على طاولة النقاش.. اجتماع تكميلي لـ اتحاد الكرة

جاء ذلك طبقا للبنود والشروط المنصوص عليها بالتعاقد الموقع بين الطرفين.

وأشاد مصيلحي بمجهودات لجنة الكرة ومحمد خميس عضو المجلس في إدارة هذا الملف وإنهائه بالشكل الذي يليق بزعيم الثغر على حد وصف البيان.

وختاما أعرب مصيلحى ولجنة الكرة عن تمنياتهم بكل التوفيق للجهاز الفني السابق في خطواتهم القادمة، مؤكدا أن التوأم بذل جهدا كبيرا خلال فترة قيادته لفريق الاتحاد السكندرى.

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن رحيل حسام حسن عن تدريب الفريق في التاسع عشر من مارس الماضي بعد تراجع النتائج، لتنتهي الولاية الثانية له كمدرب للاتحاد، بعدما قاد الفريق في موسم 2014/2015.

ةخلال الولاية الثانية لحسام حسن مع الاتحاد السكندري قاد الفريق في 52 مباراة، حقق خلالها 17 انتصار وتلقى 17 هزيمة وتعادل 18 مرة.

وفي الموسم الماضي 2020/2021 أنهى الدوري مع الاتحاد في المركز السابع برصيد 48 نقطة.

كما ودع كأس مصر من نصف النهائي في موسم 2019/2020 بالخسارة أمام الأهلي 2-1.

وخرج أيضا من البطولة ذاتها الموسم الجاري 2021/2022 بالخسارة أمام سيراميكا كليوباترا 2-1.

وترك حسام حسن الاتحاد السكندري هذا الموسم وهو في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعد مرور 12 جولة.

وأخيرا ودع الاتحاد السكندري مع حسام حسن كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، ليتفوق عليه إنبي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف.

الاتحاد السكندري حسام حسن إبراهيم حسن
نرشح لكم
خبر في الجول - مستحقات شهرين.. كواليس إنهاء تعاقد التوأم حسن مع الاتحاد السكندري إمام عاشور لاعب الجولة 13 في الدوري المصري جوائز فانتازي في الجول – سماعة MI True earphones 2 basic لبطل الجولة 14 قائمة الزمالك - عودة فتوح والجزيري أمام فاركو رسالة مؤثرة من كيروش إلى الشعب المصري بعد رحيله عن المنتخب عامر حسين يكشف موعد الإعلان عن مؤجلات كأس مصر السابق عامر حسين: الرأي العام بالكامل كان يريد رحيل كيروش.. وفينجادا يقترب من اللحاق به اتحاد الكرة: إعلان اسم مدرب منتخب مصر الثلاثاء.. وهذا ما أخبرنا به كيروش
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الرجاء.. القنوات الناقلة والحكم 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الاتحاد السكندري ينهي إجراءات فسخ التعاقد مع حسام حسن وجهازه 21 دقيقة | الدوري المصري
كهربا يشاهد هزيمة هاتيا سبور برباعية من على مقاعد البدلاء 22 دقيقة | المحترفون
أمران على طاولة النقاش.. اجتماع تكميلي لـ اتحاد الكرة 27 دقيقة | منتخب مصر
تقارير: بسبب اعتدائه على مشجع إيفرتون.. رونالدو لم يعد سفيرا لجمعية "أنقذوا الأطفال" الخيرية 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إمام عاشور لاعب الجولة 13 في الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
تقرير: قطر تنوي بيع باريس سان جيرمان.. ولاية الخليفي تنتهي بعد كأس العالم ساعة | الدوري الفرنسي
جوائز فانتازي في الجول – سماعة MI True earphones 2 basic لبطل الجولة 14 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 2 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي