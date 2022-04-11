إمام عاشور لاعب الجولة 13 في الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن فوز إمام عاشور لاعب الزمالك باختيار الجماهير لأفضل لاعب في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقاد عاشور الفريق الأبيض للفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، حيث سجل الهدف الوحيد في المباراة، تحديدا في الدقيقة 43.

وحمل هذا الهدف رابع انتصارات الزمالك على التوالي في الدوري المصري.

وسجل عاشور هدفه بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك محمد مجدي حارس مرمى مصر للمقاصة.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الانتصار إلى 31 نقطة في المركز الثاني، متساويا في النقاط مع الأهلي المتصدر، الذي يملك أفضليتي فارق الأهداف والمواجهات المباشرة حتى الآن، وله مباراة مؤجلة.

لاعب الزمالك إمام عاشور يستمر في تقديم مستويات كبيرة هجومياً ودفاعياً. 🏹 وعلى ذلك، الجمهور يختار إمام عاشور لاعباً للجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز. 👏 #رابطةالأنديةالمحترفة | #EPL pic.twitter.com/o1yxxjLXDM — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) April 11, 2022

ويلعب الزمالك غدا -الثلاثاء- ضد فاركو ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري.