إمام عاشور لاعب الجولة 13 في الدوري المصري

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 21:17

كتب : FilGoal

احتفال إمام عاشور بهدفه مع الزمالك أمام مصر للمقاصة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن فوز إمام عاشور لاعب الزمالك باختيار الجماهير لأفضل لاعب في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقاد عاشور الفريق الأبيض للفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، حيث سجل الهدف الوحيد في المباراة، تحديدا في الدقيقة 43.

وحمل هذا الهدف رابع انتصارات الزمالك على التوالي في الدوري المصري.

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وسجل عاشور هدفه بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك محمد مجدي حارس مرمى مصر للمقاصة.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الانتصار إلى 31 نقطة في المركز الثاني، متساويا في النقاط مع الأهلي المتصدر، الذي يملك أفضليتي فارق الأهداف والمواجهات المباشرة حتى الآن، وله مباراة مؤجلة.

ويلعب الزمالك غدا -الثلاثاء- ضد فاركو ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري.

إمام عاشور الدوري المصري الزمالك رابطة الأندية المصرية
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