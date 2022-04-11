تقرير: قطر تنوي بيع باريس سان جيرمان.. ولاية الخليفي تنتهي بعد كأس العالم

كشفت تقارير صحفية عن اعتزام قطر بيع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد كأس العالم 2022 الذي تستضيفه أراضيها.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الصحفي الإسباني إيدو أجيري عبر برنامج "إل تشيرينجيتو".

وأوضح أجيري أن ناصر الخليفي رئيس النادي سيغادر أيضا بعد كأس العالم، ليصبح النادي العاصمي تحت إدارة جديدة.

ويتولى الخليفي أهم استثمارات قطر الرياضية في فرنسا، حيث يتولى أيضا منصب الرئيس التنفيذي لقنوات "بي إن سبورتس".

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن سعر بيع النادي سيقارب مليار و120 مليون يورو.

ويأتي ذلك في ظل فشل النادي في تجديد عقد نجمه كيليان مبابي، وإخفاقه في تحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا.

💣 EXCLUSIVA DE @EduAguirre7 💣 🚨 "CATAR ha DECIDIDO VENDER el PSG" 🚨 🔥 "AL KHELAIFI quedaría FUERA tras el MUNDIAL y serían OTRAS MANOS las que gestionarían el CLUB" pic.twitter.com/Vc0BcqUm6C — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 11, 2022

واعتبرت صحيفة "ليكيب" أن الخروج الأخير أمام ريال مدريد في دور الـ16 أطلق عاصفة ستؤثر على قيادة النادي.

وأقر الخليفي الأسبوع الماضي بوجود أشخاص مهتمين بالاستحواذ على النادي للأعوام المقبلة.

وخلال العقد الأخير، تم استثمار أكثر من 2 مليار يورو في باريس سان جيرمان.