تقرير: قطر تنوي بيع باريس سان جيرمان.. ولاية الخليفي تنتهي بعد كأس العالم

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

ناصر الخليفي

كشفت تقارير صحفية عن اعتزام قطر بيع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد كأس العالم 2022 الذي تستضيفه أراضيها.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الصحفي الإسباني إيدو أجيري عبر برنامج "إل تشيرينجيتو".

وأوضح أجيري أن ناصر الخليفي رئيس النادي سيغادر أيضا بعد كأس العالم، ليصبح النادي العاصمي تحت إدارة جديدة.

أخبار متعلقة
فابريزيو رومانو يكشف جديد المفاوضات بين برشلونة وليفاندوفسكي يويفا يحرم أتليتكو من 5000 مشجع أمام سيتي بسبب شغب جمهوره في الذهاب مدافع ليفربول: نأمل ألا نكون ضحية إحدى مفاجآت الدوري الإنجليزي

ويتولى الخليفي أهم استثمارات قطر الرياضية في فرنسا، حيث يتولى أيضا منصب الرئيس التنفيذي لقنوات "بي إن سبورتس".

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن سعر بيع النادي سيقارب مليار و120 مليون يورو.

ويأتي ذلك في ظل فشل النادي في تجديد عقد نجمه كيليان مبابي، وإخفاقه في تحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا.

واعتبرت صحيفة "ليكيب" أن الخروج الأخير أمام ريال مدريد في دور الـ16 أطلق عاصفة ستؤثر على قيادة النادي.

وأقر الخليفي الأسبوع الماضي بوجود أشخاص مهتمين بالاستحواذ على النادي للأعوام المقبلة.

وخلال العقد الأخير، تم استثمار أكثر من 2 مليار يورو في باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان قطر ناصر الخليفي
نرشح لكم
الثلاثي الذهبي يلمع مجددا.. باريس يضرب كليرمون بسداسية ليكيب: بسبب الخروج من دوري الأبطال.. باريس سان جيرمان يدرس تعيين طبيب نفسي للفريق بوكيتينو: باريس الأفضل لـ مبابي.. لا زلنا نفاوضه نيمار يرد على الانتقادات: سجلت هدفين أمام لوريان وأنا مخمور ولهذا نجح الأمر الدوري الفرنسي - باريس يضرب لوريان بخماسية في ليلة تألق ثلاثي الأحلام راموس في قائمة سان جيرمان لأول مرة منذ أكثر من شهرين تأجيل مباراة مارسيليا وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي 24 ساعة مدرب بريست: بلايلي لم يعد للفريق بعد لقاء الجزائر ولا يرد علينا
أخر الأخبار
تقارير: بسبب اعتدائه على مشجع إيفرتون.. رونالدو لم يعد سفيرا لجمعية "أنقذوا الأطفال" الخيرية 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إمام عاشور لاعب الجولة 13 في الدوري المصري 32 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: قطر تنوي بيع باريس سان جيرمان.. ولاية الخليفي تنتهي بعد كأس العالم 52 دقيقة | الدوري الفرنسي
جوائز فانتازي في الجول – سماعة MI True earphones 2 basic لبطل الجولة 14 ساعة | الدوري المصري
فابريزيو رومانو يكشف جديد المفاوضات بين برشلونة وليفاندوفسكي ساعة | ميركاتو
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد فضل.. أبو تريكة والعميد والصقر ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
يويفا يحرم أتليتكو من 5000 مشجع أمام سيتي بسبب شغب جمهوره في الذهاب 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الزمالك - عودة فتوح والجزيري أمام فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 2 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي