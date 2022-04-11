جوائز فانتازي في الجول – سماعة MI True earphones 2 basic لبطل الجولة 14

تصدر الترتيب العام للجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز في فانتازي في الجول واربح سماعة MI True earphones مقدمة من شاومي.

يمكنك استغلال بطاقات الفانتازي لتعزيز نقاطك من خلال بطاقة (الانتقالات المجانية) التي سوف تمنحك حرية تغيير أي عدد من اللاعبين دون التعرض لأي خصم من النقاط، هذه الخاصية صالحة للاستخدام 4 مرات طوال الموسم.

وتسطيع أيضا استخدام بطاقة (الكابتن الثلاثي) التي سوف تمنحك نقاط القائد الخاص بتشكيلاتك مضروبة X3.

أما إذا قمت بتفعيل خاصية (دكة البدلاء) فسيتم حساب نقاط البدلاء في تشكيلتك إضافة على نقاط تشكيلك الأساسي.

حدث فريق واختر اللاعبين بعناية حتى تحصد أعلى عدد من النقاط في الجولة وتفوز بالجائزة.

العب وسجل الآن عبر هذا الرابط.

وحمل تطبيق اللعبة من هنا

أندرويد

https://bit.ly/3e4Bpa0

أيفون:

https://apple.co/31BJX1L

هواوي:

https://bit.ly/3B5gi05

حدث فريقك قبل غلق باب الانتقالات اليوم الموافق الثلاثاء 12 أبريل في تمام الثامنة والنصف مساء.