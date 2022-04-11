فابريزيو رومانو يكشف جديد المفاوضات بين برشلونة وليفاندوفسكي

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بهدف بايرن ميونيخ في أوجسبورج

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن تطورات المفاوضات الجارية بين برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ.

كانت العديد من التقارير قد أفادت بأن برشلونة قد توصل لاتفاق مع ليفاندوفسكي من أجل ضمه في الموسم المقبل ويتبقى التوصل مع بايرن لاتفاق فقط.

وفقا لرومانو فإن بايرن ميونيخ لم يتلقى أي اتصال من ليفاندوفسكي خلال الفترة الماضية من أجل الحديث عن عروض من برشلونة وما زال النادي الألماني يريد استمراره.

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد فضل.. أبو تريكة والعميد والصقر يويفا يحرم أتليتكو من 5000 مشجع أمام سيتي بسبب شغب جمهوره في الذهاب كهربا بديل أمام أنطاليا سبور قائمة الزمالك - عودة فتوح والجزيري أمام فاركو

اللاعب البولندي يعرف الكثير عن برشلونة بسبب سؤاله لبعض اللاعبين في ظل رغبة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق في ضمه.

وشدد رومانو على أن إدارة برشلونة قد تواصلت مع وكيل ليفاندوفسكي الذي طلب عقد يمتد لمدة 3 مواسم كشرط رئيسي ولكن لم يحدث أي اتفاق حتى الآن بين النادي الإسباني واللاعب.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل وتحاول حاليا إدارة النادي الألماني التفاوض حول توقيع عقد جديد.

ليفاندوفسكي شارك مع بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الحالي في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 45 هدفا وصناعة 4 أهداف.

روبت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ برشلونة
نرشح لكم
يوفنتوس مهتم بضم إيمرسون بالميري من تشيلسي ماركا: مانشستر سيتي واثق من ضم هالاند رغم محاولات ريال مدريد وبرشلونة بوكيتينو: باريس الأفضل لـ مبابي.. لا زلنا نفاوضه تقرير: اجتماع سري بين رايولا وبايرن ميونيخ من أجل مزراوي يبدد أحلام برشلونة تقرير: مستقبل مبهم ينتظر سواريز مع أتليتكو مدريد تقرير: أرسنال يتواصل مع ديبالا بشكل مبدئي تليجراف: من أجل الدوري الإسباني؟ هالاند يرفض عرض مانشستر سيتي سبورت: بعد اجتماعات إيجابية.. برشلونة ينتظر الرد النهائي من ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
تقرير: قطر تنوي بيع باريس سان جيرمان.. ولاية الخليفي تنتهي بعد كأس العالم 14 دقيقة | الدوري الفرنسي
جوائز فانتازي في الجول – سماعة MI True earphones 2 basic لبطل الجولة 14 22 دقيقة | الدوري المصري
فابريزيو رومانو يكشف جديد المفاوضات بين برشلونة وليفاندوفسكي 47 دقيقة | ميركاتو
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد فضل.. أبو تريكة والعميد والصقر ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
يويفا يحرم أتليتكو من 5000 مشجع أمام سيتي بسبب شغب جمهوره في الذهاب ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الزمالك - عودة فتوح والجزيري أمام فاركو 2 ساعة | الدوري المصري
كهربا بديل أمام أنطاليا سبور 2 ساعة | المحترفون
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأمن وافق على حضور 20 ألفا للقاء الرجاء في السلام 4 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 2 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي