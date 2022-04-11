فابريزيو رومانو يكشف جديد المفاوضات بين برشلونة وليفاندوفسكي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن تطورات المفاوضات الجارية بين برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

كانت العديد من التقارير قد أفادت بأن برشلونة قد توصل لاتفاق مع ليفاندوفسكي من أجل ضمه في الموسم المقبل ويتبقى التوصل مع بايرن لاتفاق فقط.

وفقا لرومانو فإن بايرن ميونيخ لم يتلقى أي اتصال من ليفاندوفسكي خلال الفترة الماضية من أجل الحديث عن عروض من برشلونة وما زال النادي الألماني يريد استمراره.

اللاعب البولندي يعرف الكثير عن برشلونة بسبب سؤاله لبعض اللاعبين في ظل رغبة تشافي هيرنانديز مدرب الفريق في ضمه.

وشدد رومانو على أن إدارة برشلونة قد تواصلت مع وكيل ليفاندوفسكي الذي طلب عقد يمتد لمدة 3 مواسم كشرط رئيسي ولكن لم يحدث أي اتفاق حتى الآن بين النادي الإسباني واللاعب.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بنهاية الموسم المقبل وتحاول حاليا إدارة النادي الألماني التفاوض حول توقيع عقد جديد.

ليفاندوفسكي شارك مع بايرن ميونيخ منذ بداية الموسم الحالي في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 45 هدفا وصناعة 4 أهداف.