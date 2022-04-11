استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات محمد فضل.. أبو تريكة والعميد والصقر

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 20:06

كتب : أحمد الخولي

محمد فضل

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك محمد فضل نجم مصر والأهلي والإسماعيلي السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمد صلاح

2 – محمود الخطيب

3 - محمد أبو تريكة

4 - حسن شحاتة

5 - حسام حسن / أحمد حسن

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر محمد فضل
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