يويفا يحرم أتليتكو من 5000 مشجع أمام سيتي بسبب شغب جمهوره في الذهاب
الإثنين، 11 أبريل 2022 - 19:44
كتب : FilGoal
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إغلاق جزء من ملعب واندا ميتروبوليتانو في مباراة الأربعاء بين أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي.
وهو قرار سيحرم فريق روخيبلانكوس من 5000 مشجع أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي.
وأعلن يويفا قراره بعد أحداث شغب من جمهور أتليتكو في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز سيتي بهدف يوم الثلاثاء الماضي في ملعب الاتحاد.
ويتسع ملعب أتليتكو إلى 68 ألفا و456 مقعدا.
ويأمل رجال المدرب دييجو سيميوني قلب الطاولة على سيتي حين يستضيفونه في عاصمة إسبانيا.
وينطلق اللقاء الساعة 9 مساء الأربعاء وتنقله قناة beIN Premium 1.
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