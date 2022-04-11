قائمة الزمالك - عودة فتوح والجزيري أمام فاركو

رسالة مؤثرة من كيروش إلى الشعب المصري بعد رحيله عن المنتخب

عامر حسين يكشف موعد الإعلان عن مؤجلات كأس مصر السابق

عامر حسين: الرأي العام بالكامل كان يريد رحيل كيروش.. وفينجادا يقترب من اللحاق به

اتحاد الكرة: إعلان اسم مدرب منتخب مصر الثلاثاء.. وهذا ما أخبرنا به كيروش

خبر في الجول - جاهزية فتوح وعبد الله جمعة لمواجهة فاركو

ضياء السيد: كان من دواعي سروري العمل مع كيروش.. وكل التوفيق لمنتخب مصر

جمال علام: المدرب المصري ضمن خيارات خلافة كيروش

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