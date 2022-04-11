قائمة الزمالك - عودة فتوح والجزيري أمام فاركو
الإثنين، 11 أبريل 2022 - 19:07
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن الزمالك قائمة لاعبيه التي تواجه ضيفه فاركو يوم الثلاثاء في الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.
وشهدت القائمة غياب محمود حمدي "الونش" وأشرف بنشرقي، لكن عاد الثنائي أحمد فتوح وسيف الدين الجزيري.
وجاءت القائمة:
حراس المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية.
الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.
الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وأيمن حفني وسيد عبد الله.
الهجوم: عمر السعيد وسيف الدين الجزيري.
ويسعى الزمالك لمواصلة صحوته في الدوري بعدما فاز في آخر 4 مباريات.
ويحتل الزمالك وصافة الترتيب بفارق المواجهة المباشرة عن الأهلي المتصدر، وللأخير لقاء مؤجل.
وينطلق لقاء الزمالك وفاركو الساعة 9:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.