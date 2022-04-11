كهربا بديل أمام أنطاليا سبور
الإثنين، 11 أبريل 2022 - 18:56
كتب : FilGoal
يجلس محمود عبد المنعم "كهربا" على مقاعد بدلاء هاتاي سبور أمام مضيفه أنطاليا سبور في لقاء ينطلق الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة في الدوري التركي.
محمود كهربا
النادي : هاتاي سبور
وغاب كهربا عن قائمة فريقه في المباراة الماضية ضد أدانا دمير سبور التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري.
ويحتل هاتاي المركز الثامن في الدوري برصيد 48 نقطة.
وشارك اللاعب البالغ عمره 27 عاما في 8 مباريات مع هاتاي منذ انضمامه في يناير الماضي.
ويلعب كهربا مع هاتاي على سبيل الإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم.
ويمتد عقده مع الأهلي إلى 2024.
وانضم كهربا للأهلي في يناير 2020 قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.
لاعب مصر في كأس إفريقيا 2017 وكأس العالم 2018 مثل أندية إنبي والزمالك والاتحاد السعودي.
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