استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم المصري.. زيدان الثاني

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وشارك إبراهيم المصري نجم مصر والمصري السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمد صلاح

2 – محمد زيدان

3 - محمد أبو تريكة

4 - حسام حسن

5 - إبراهيم يوسف

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

طالع اختيارات نجوم مصر بالضغط هنا





















































































































































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