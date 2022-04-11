مجاهد: كان هناك خطأ في عقد البدري.. لو استمر لما وصلت مصر لمواجهة السنغال

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

حسام البدري

قال أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق إن عقد حسام البدري مدرب مصر الأسبق كان قريبا من مليون جنيه شهريا، مشيرا إلى أن الأخير لو كان استمر في منصبه لودع الفريق تصفيات كأس العالم مبكرا.

وصرح البدري منذ أيام أن عقده كان أقل من 600 ألف جنيه شهريا بعد خصم الضرائب، لكن مجاهد قال كلاما آخر.

وأوضح مجاهد عبر إذاعة الشباب والرياضة "أنا من نفذت عقد البدري، قيمته وصلت إلى 970 ألف جنيه شهريا".

أخبار متعلقة
مؤتمر إيمري: ندرك أننا سنعاني كثيرا أمام بايرن.. وهذا ما علينا فعله تقرير: كيروش يقترب من العراق محاولة ألمانية لخطف تين هاج من مانشستر يونايتد مؤتمر نوير: مواجهة فياريال؟ لسنا خائفين.. كنا في الموقف نفسه أكثر من مرة

وواصل "البدري هو من قرر إلغاء وديات شهر يونيو 2021، (محمد) بركات توسل إليه ليلعب المنتخب بعض المباريات، طلب منه إقامة معسكر لمجموعة لاعبين لا ينتمون للأهلي أو الزمالك".

واستمر "رد فعل الشارع المصري سهل علينا قرار إقالة حسام البدري، فوجئت بفرحة الناس. قبل الإقالة تحدثت مع البدري عن الأمر، رفض تقديم استقالته، قدرت رد فعله".

وأضاف "كنت أرى الأمور لا تسير بشكل جيد، لو استمر البدري لما صعدنا للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم".

وأردف ردا على تصريحات البدري أن عقده تم تزويره "العقد كان به خطأ، قد يكون تعجل قبل التوقيع عليه، وحدث ذلك قبل أن أتولى مسؤولية الاتحاد".

وكان البدري صرح أن الاتحاد تعاقد مع البرتغالي نيلو فينجادا لأن مجاهد قال له:"لدي يوروهات أريد صرفها".

ورد مجاهد على ذلك بالقول:"من صرح بذلك لا يجيد المزاح. فينجادا ومساعداه كانوا يحصلون على 26 ألف يورو شهريا، وليس 50 ألف دولار مثلما قيل".

وعن كارلوس كيروش، المدرب الراحل عن مصر يوم الأحد، قال مجاهد:"حين تعاقدنا معه كهربنا، كانت له طلبات كثيرة، في مرة سألني عن إمكانية التعاقد مع شركة أجنبية لصيانة الملاعب، كان يزور ملعب برج العرب باستمرار".

وواصل "في مباراة الجابون هناك طلب من أصحاب الأرض عدم التدرب على الملعب حفاظا عليه، ونحن تدربنا في الفندق".

وكان مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قبل انتخاب المجلس الحالي برئاسة جمال علام.

حسام البدري أحمد مجاهد كارلوس كيروش منتخب مصر
نرشح لكم
رسالة مؤثرة من كيروش إلى الشعب المصري بعد رحيله عن المنتخب عامر حسين: الرأي العام بالكامل كان يريد رحيل كيروش.. وفينجادا يقترب من اللحاق به حازم إمام: نميل للمدرب الأجنبي.. عرضت اسمين على اتحاد الكرة اتحاد الكرة: إعلان اسم مدرب منتخب مصر الثلاثاء.. وهذا ما أخبرنا به كيروش إيهاب الكومي: صوتي للمدرب المصري.. والمنافسة بين إيهاب جلال وحسام حسن في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش اتحاد الكرة يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخبي الصالات والشاطئية فينجادا لـ في الجول: أحترم اتحاد الكرة وكيروش وصل لأشياء عظيمة مع منتخب مصر
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الأمن وافق على حضور 20 ألفا للقاء الرجاء في السلام ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدافع ليفربول: نأمل ألا نكون ضحية إحدى مفاجآت الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم المصري.. زيدان الثاني ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
مجاهد: كان هناك خطأ في عقد البدري.. لو استمر لما وصلت مصر لمواجهة السنغال 2 ساعة | منتخب مصر
مؤتمر إيمري: ندرك أننا سنعاني كثيرا أمام بايرن.. وهذا ما علينا فعله 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: كيروش يقترب من العراق 2 ساعة | الوطن العربي
مؤتمر نوير: مواجهة فياريال؟ لسنا خائفين.. كنا في الموقف نفسه أكثر من مرة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
محاولة ألمانية لخطف تين هاج من مانشستر يونايتد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 2 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي