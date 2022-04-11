مجاهد: كان هناك خطأ في عقد البدري.. لو استمر لما وصلت مصر لمواجهة السنغال

قال أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق إن عقد حسام البدري مدرب مصر الأسبق كان قريبا من مليون جنيه شهريا، مشيرا إلى أن الأخير لو كان استمر في منصبه لودع الفريق تصفيات كأس العالم مبكرا.

وصرح البدري منذ أيام أن عقده كان أقل من 600 ألف جنيه شهريا بعد خصم الضرائب، لكن مجاهد قال كلاما آخر.

وأوضح مجاهد عبر إذاعة الشباب والرياضة "أنا من نفذت عقد البدري، قيمته وصلت إلى 970 ألف جنيه شهريا".

وواصل "البدري هو من قرر إلغاء وديات شهر يونيو 2021، (محمد) بركات توسل إليه ليلعب المنتخب بعض المباريات، طلب منه إقامة معسكر لمجموعة لاعبين لا ينتمون للأهلي أو الزمالك".

واستمر "رد فعل الشارع المصري سهل علينا قرار إقالة حسام البدري، فوجئت بفرحة الناس. قبل الإقالة تحدثت مع البدري عن الأمر، رفض تقديم استقالته، قدرت رد فعله".

وأضاف "كنت أرى الأمور لا تسير بشكل جيد، لو استمر البدري لما صعدنا للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم".

وأردف ردا على تصريحات البدري أن عقده تم تزويره "العقد كان به خطأ، قد يكون تعجل قبل التوقيع عليه، وحدث ذلك قبل أن أتولى مسؤولية الاتحاد".

وكان البدري صرح أن الاتحاد تعاقد مع البرتغالي نيلو فينجادا لأن مجاهد قال له:"لدي يوروهات أريد صرفها".

ورد مجاهد على ذلك بالقول:"من صرح بذلك لا يجيد المزاح. فينجادا ومساعداه كانوا يحصلون على 26 ألف يورو شهريا، وليس 50 ألف دولار مثلما قيل".

وعن كارلوس كيروش، المدرب الراحل عن مصر يوم الأحد، قال مجاهد:"حين تعاقدنا معه كهربنا، كانت له طلبات كثيرة، في مرة سألني عن إمكانية التعاقد مع شركة أجنبية لصيانة الملاعب، كان يزور ملعب برج العرب باستمرار".

وواصل "في مباراة الجابون هناك طلب من أصحاب الأرض عدم التدرب على الملعب حفاظا عليه، ونحن تدربنا في الفندق".

وكان مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قبل انتخاب المجلس الحالي برئاسة جمال علام.