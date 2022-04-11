مؤتمر إيمري: ندرك أننا سنعاني كثيرا أمام بايرن.. وهذا ما علينا فعله

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 16:11

كتب : FilGoal

فياريال-يوفنتوس

يدرك أوناي إيمري المدير الفني لفياريال أن فريقه سيعاني الأمرين أمام هجوم بايرن ميونيخ المتوقع في لقاء الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل فياريال ضيفا على بايرن في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار عليه بهدف دون مقابل الأسبوع الماضي في الذهاب.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "لعب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونيخ أمر رائع ، لكن يجب ألا نشعر بالرضا بالنتيجة التي حققناها في الذهاب. نريد التأهل لنصف النهائي، على الرغم من أن ذلك سيكون صعبا للغاية"

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وأضاف "ستكون مباراة مختلفة تماما عن مباراة الذهاب، وستكون أكثر تعقيدا. أداؤنا في مباراة الذهاب لن يكون كافيا في ميونيخ، لذلك علينا أن نقدم أداءً أفضل".

وأردف المدرب الإسباني "علينا صد هجماتهم بدفاع قوي وأن نكون أكثر خطورة في الهجوم".

واستدرك "يجب أن نعرف أيضا كيف نستفيد من امتلاك الكرة حين تكون بحوذتنا".

وشدد "سنلعب ضد المرشح الأبرز الذي يريد الفوز علينا ويسعى للتتويج بدوري أبطال أوروبا. ندرك أننا سنعاني كثيرا ونضطر إلى الدفاع باستماتة في هذا اللقاء".

وتابع "يجب أن نحترم بايرن كثيرا، مواجهتهم ستكون للغاية، لقد اعتادوا على تسجيل العديد من الأهداف في ملعبهم".

وأتم مدرب أرسنال السابق "إنهم يحترموننا لكنهم يعرفون أنهم المرشح الأبزر للفوز إذا لعبوا بأفضل ما لديهم".

الفائز في هذه المواجهة سيلعب نصف النهائي ضد الفائز من مواجهة ليفربول وبنفيكا.

ليفربول وضع قدما في نصف النهائي بالفوز 3-1 في لقاء الذهاب بالبرتغال.

ويستضيف بنفيكا يوم الأربعاء على ملعب أنفيلد في مباراة الإياب.

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