تقرير: كيروش يقترب من العراق

ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية أن المدرب كارلوس كيروش اقترب من قيادة منتخب العراق.

وكتبت وفقا لمصادر مقربة من الاتحاد العراقي لكرة القدم أن الأخير يفاوض المدرب البرتغالي منذ شهر.

ويبحث فريق أسود الرافدين عن مدرب يقود سفينته بعد الاستغناء عن خدمات عبد الغني شهد.

وذكرت الصحيفة وفقا للمصادر أن مفاوضات العراق مع كيروش تقدمت ولم يتبق سوى توقيع العقد.

وأضافت الصحيفة أن كيروش تلقى عروضا من منتخبات أستراليا وتونس وإيران، لكن حظوظ العراق أكبر في الظفر به.

ورحل كيروش عن قيادة مصر يوم الأحد بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر له.

وقاد كيروش، مساعد سير أليكس فيرجسون السابق، منتخب مصر منذ سبتمبر.

مدرب ريال مدريد السابق قاد الفراعنة لاحتلال المركز الرابع في كأس العرب 2021، وخسر نهائي كأس إفريقيا 2021 بركلات الترجيح ضد السنغال.

ومنذ أيام خسر التأهل لكأس العالم 2022 بركلات الترجيح أمام السنغال.