مؤتمر نوير: مواجهة فياريال؟ لسنا خائفين.. كنا في الموقف نفسه أكثر من مرة

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 15:33

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن ميونيخ - دوري أبطال أوروبا

شدد مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ على أن فريقه لا يشعر بالخوف من إمكانية توديع دوري أبطال أوروبا على يد فياريال، وذلك حين يستضيفه يوم الأربعاء.

ويحل فياريال ضيفا على بايرن في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار عليه بهدف دون مقابل الأسبوع الماضي في الذهاب.

وقال نوير في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "فياريال فريق يمكنه القيام بهجمات مرتدة جيدة للغاية. نريد أن نظهر أفضل أداء أمامهم".

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وأضاف "تعودنا على خوض مباريات خروج المغلوب في دوري الأبطال ونحن لم نحقق نتيجة جيدة في الذهاب، لذلك لسنا خائفين".

وتابع "لدينا الكثير من اللاعبين الطموحين في الفريق. كنا غير سعداء بأدائنا أكثر من نتيجة الأسبوع الماضي".

وشدد الدولي الألماني "أفضل شيء هو أننا خسرنا 1-0 فقط. كل شيء لا يزال في أيدينا".

وواصل "أنا متحمس لهذه المباراة بالطبع، أتطلع إلى مثل هذه المباريات لأنها الأبرز على مدار الموسم، هذه هي مسابقة دوري أبطال أوروبا، إنها دائما بطولة خاصة بالنسبة لنا".

الفائز في هذه المواجهة سيلعب نصف النهائي ضد الفائز من مواجهة ليفربول وبنفيكا.

ليفربول وضع قدما في نصف النهائي بالفوز 3-1 في لقاء الذهاب بالبرتغال.

ويستضيف بنفيكا يوم الأربعاء على ملعب أنفيلد في مباراة الإياب.

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