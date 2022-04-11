مؤتمر ناجلزمان: سنلعب كرة قدم قبيحة أمام فياريال عند الحاجة لذلك.. علينا أن نعاقبهم

طلب يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ من لاعبيه فعل أي شيء يلزمهم من أجل العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حين يواجهون فياريال يوم الثلاثاء.

ويحل فياريال ضيفا على بايرن في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الانتصار عليه بهدف دون مقابل الأسبوع الماضي في الذهاب.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "يجب ألا نمنح فريق فياريال أي فرصة لإظهار جودته على أرض الملعب في لقاء الإياب".

وأضاف "نحن بحاجة إلى ارتكاب أخطاء تكتيكية ولعب كرة قدم قبيحة عند الحاجة لذلك".

وأكمل "علينا معاقبتهم لعدم استغلال فرصهم في مباراة الذهاب. لكن لا ينبغي علينا أن نتحدث كثيرا، علينا أن نفعل ذلك في أرض الملعب".

وتابع "لقد لعبنا مباراة سيئة في فياريال وهم لعبوا أفضل مباراة لهم. لقاء الإياب سيكون على المحك".

وشدد المدرب الشاب "علينا أن نبذل قصارى جهدنا، لسنا في قمة مستوانا الآن، لكن هذا طبيعي في هذا الوقت من الموسم".

وأوضح "نيكلاس زوليه مريض وسيغيب لمدة أربعة أيام، إنه مصاب بالإنفلونزا، لن يكون متاحا، وينطبق الشيء نفسه على كورنتين توليسو وإريك ماكسيم تشوبو موتينج وبونا سار. باقي الفريق بخير".

الفائز في هذه المواجهة سيلعب نصف النهائي ضد الفائز من مواجهة ليفربول وبنفيكا.

ليفربول وضع قدما في نصف النهائي بالفوز 3-1 في لقاء الذهاب بالبرتغال.

ويستضيف بنفيكا يوم الأربعاء على ملعب أنفيلد في مباراة الإياب.

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