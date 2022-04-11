رسالة مؤثرة من كيروش إلى الشعب المصري بعد رحيله عن المنتخب

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 14:36

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - مصر

وجه كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر رسالة مؤثرة إلى جمهور الكرة المصرية ولاعبي المنتخب والاتحاد المصري لكرة القدم. وذلك بعد رحيله عن تدريب الفراعنة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إنهاء عقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بشكل ودي.

وجاءت رسالة كيروش عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كالآتي:

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"إلى الجميع

الجماهير المصرية

أنصارنا وكل الداعمين وفريق عملي الرائع والودود

وإلى لاعبي منتخب مصر الرائعين"

"كل بداية جديدة تبدأ بوداع صعب ومؤلم، وهذا يعني أن قلوبنا مليئة بالامتنان والاحترام والصداقة وهذه هي مشاعري الآن".

"لا يوجد وداع في كرة القدم، مجرد حديث بسيط ودافئ مثل "أراك لاحقا في المباراة" وهذا يعني أيضا أنكم في قلبي والله وحده يعلم كيف ومتى سنلتقي مرة أخرى".

"لحسن الحظ أحمل معي الذكريات الرائعة لرحلتنا، وبدون التفاني في العمل والموهبة والالتزام لن يكون من الممكن تحقيق الكثير في مثل هذه الفترة القصيرة. شكرا جزيلا للجميع".

"أن أكون مدربا للمنتخب الوطني في دولة شغوفة بكرة القدم هذا كان امتيازا وشرفا كبيرا لي وأكثر من ذلك".

"فإن الحصول على ثقتكم ورغتبكم في تجديد هذا الالتزام في المستقبل يعني الكثير بالنسبة لي، وهي مكافأة تقديرية ستظل في قلبي إلى الأبد".

"إلى كل جمهور كرة القدم المصرية أعرب لكم عن أطيب تمنياتي وإيماني بأن مصر ستكون أمة كرة قدم ناجحة".

إلى كل الشعب المصري وقيادته الفخورة ذات الرؤية، أطيب تمنياتي لكم بمستقبل سلمي ناجح في كرة القدم".

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