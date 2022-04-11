مباراة غيرت مسيرتي - سعيد عبد العزيز.. تألقت أمام هذا الثلاثي فانضممت لـ الأهلي

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم يتحدث سعيد عبد العزيز لاعب الأهلي وغزل المحلة والاتحاد الأسبق عن مباراة غيرت مسيرته.

وقال سعيد عبد العزيز لـ FilGoal.com: "مباراة غزل المحلة والأهلي موسم 98- 99 وشاركت كظهير أيسر وفي المقابل في الجبهة اليمنى للأهلي تواجد إبراهيم حسن وسيد عبد الحفيظ".

وأضاف "بعد تألقي خرج إبراهيم حسن في الشوط الثاني، وعاد سيد عبدالحفيظ لمركز الظهير الأيمن وشارك ياسر ريان أمامه فتألقت عليهما أيضا وانتهت المباراة بانتصار الأهلي بهدفين مقابل هدف".

وواصل "عقب المباراة تحدث الألماني رانير تسوبيل (المدير الفني للأهلي آنذاك) معي وأخبرني أنه سيضمني للأهلي ويريدني بأن أكون معه في الفريق".

وأكمل " بعد أسبوعين فاوضني الزمالك ولم يفاوضني الأهلي ووقعت للزمالك ثم فاوضني الأهلي فوقعت له وكانت رغبتي الانتقال للأهلي".

واستمر في تصريحاته "في هذا التوقيت كان سينتقل محمد عمارة لهانزا روستوك الألماني فرشحني لإدارة الأهلي فانضممت للفريق في موسم 1999-2000".

وأشار "هناك مباراة أخرى غيرت مسيرتي للاستمرار مع الأهلي لأكثر من موسم وهي مباراة المقاولون العرب عندما سجلت هدفا من تسديدة بعيدة".

وأتم "وكان الهدف سببا في اقتراب حسم لقب الدوري واستمررت لأكثر من موسم في الأهلي وأيضا في الدوري الممتاز لعام 2011".

رحل سعيد عبد العزيز عن الأهلي في موسم 2002-2003 بعد 3 مواسم قضاها مع الأهلي.

سعيد عبد العزيز ارتدى قمصان غزل المحلة والأهلي ثم الاتحاد السكندري وأسمنت السويس وتليفونات بني سويف.

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