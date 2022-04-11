يوفنتوس مهتم بضم إيمرسون بالميري من تشيلسي

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 14:00

كتب : FilGoal

نهائي اليورو 2020 - إيطاليا ضد إنجلترا إيمرسون

دخل إيمرسون بالميري لاعب تشيلسي الإنجليزي والمعار لصفوف أوليمبك ليون الفرنسي دائرة اهتمامات يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن يوفنتوس مهتم بضم إيمرسون لدعم مركز الظهير الأيسر في الفريق خلال الموسم المقبل.

جاء ذلك بعدما ظهر الظهير الإيطالي بمستوى جيد مع ليون في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري.

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ويتبقى موسمين في تعاقد إيمرسون مع تشيلسي، لكن من المرجح أن يرحل بشكل نهائي عن صفوف النادي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذلك لوجود الثنائي بين تشيلويل المنتظر عودته من الإصابة في الموسم المقبل، وأيضا ماركوس ألونسو.

ويرى يوفنتوس منذ عدة سنوات أن إيمرسون هو الظهير الأيسر الأنسب للفريق، لكنه لم ينجح في ضمه عندما كان في روما لينتقل اللاعب البرازيلي إلى تشيلسي.

وخلال الموسم الجاري لعب إيمرسون البالغ من العمر 27 عاما مع ليون 30 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.

إيمرسون بالميري تشيلسي يوفنتوس
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