يحاول تعجيز كبار إنجلترا.. بنفيكا: نونيز سعره لن يقل عن جواو فيليكس

الإثنين، 11 أبريل 2022 - 13:36

كتب : FilGoal

داروين نونيز مهاجم بنفيكا

حدد نادي بنفيكا البرتغالي سعر بيع مهاجمه الأوروجواياني داروين نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

داروين نونيز

النادي : بنفيكا

بنفيكا

وقال نيلسون فيريسيمو المدير الفني لبنفيكا للصحفيين: "داروين لاعب ممتاز، لقد أظهر كل قدراته وساعد الفريق كثيرا، وكذلك الفريق ساعده كثيرا".

وأضاف "إنه لاعب شاب يتمتع بإمكانيات كبيرة وطبيعي بالنظر إلى تطوره طوال الموسم الجاري وأيضا نتيجة لمستواه في دوري أبطال أوروبا أن يثير اهتمام كبار أندية أوروبا".

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وواصل "ومن الطبيعي أيضا أن يرحل عن بنفيكا سواء بنهاية الموسم الجاري أو الموسم المقبل، اعتمادا على ما يقدمه معنا".

واستمر في تصريحاته "كمشج لنادي بنفيكا أرى أن سعر بيع نونيز لا يجب أن يقل عن سعر بيع جواو فيليكس لنادي أتليتكو مدريد الإسباني".

وأتم تصريحاته "بطبيعة الحال نحن ننظر إلى لاعب كبير وجميع اللاعبين الكبار يثيرون اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى".

وكان النجم البرتغالي جواو فيليكس انضم لصفوف أتليتكو مدريد في عام 2019 مقابل ما يقرب من 113 مليون جنيه إسترليني.

نونيز البالغ من العمر 22 عاما سجل 31 هدفا مع بنفيكا هذا الموسم خلال 36 مباراة لعبها في مختلف البطولات.

وتشير التقارير الإنجليزية إلى اهتمام العديد من أندية إنجلترا بضم نونيز من بينها توتنام ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

داروين نونيز بنفيكا الدوري الإنجليزي
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