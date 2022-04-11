محاولات من أبراموفيتش لشراء نادي فالنسيا

حاول رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، شراء نادي فالنسيا الإسباني خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تصريحات رجل الأعمال الإسباني ميجيل زوريو الذي كشف خلالها تقدم أبراموفيتش بعرض لشراء فالنسيا.

وقال زوريو: "بيتر ليم مالك فالنسيا الحالي حاول بيع ناديه في لندن مقابل 209.5 مليون جنيه إسترليني لكنه لم ينجح في ذلك".

وأضاف "بيتر ليم إدعى أيضا أنه تلقى عرضا من رومان أبراموفيتش لشراء فالنسيا، بجانب العرض الذي قدمته له".

ويحاول ميجيل زوريو شراء نادي فالنسيا من مالكه بيتر ليم مقابل 248 مليون يورو (207.8 مليون جنيه إسترليني).

وأجبرت الحكومة الإنجليزية رومان أبراموفيتش على بيع نادي تشيلسي وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

ولا تزال فترة التقدم بالعروض لشراء نادي تشيلسي مستمرة لنهاية الأسبوع الجاري.

ويتولى البنك التجاري الأمريكي عملية بيع نادي تشيلسي.

وحتى الآن متصدري سباق شراء تشيلسي هم تود بويلي مالك نادي لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول، وعائلة ريكيتس المالكة لنادي شيكاغو كابس لكرة القدم الأمريكية، بالإضافة إلى وودي جونسو مالك نيويورك جيتس لكرة القدم الأمريكية.