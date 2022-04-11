استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات أسامة نبيه.. هدافا مصر بالمونديال
الإثنين، 11 أبريل 2022 - 12:18
كتب : حامد وجدي
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وشارك أسامة نبيه نجم الزمالك السابق في الاستفتاء.
وجاءت اختياراته بالترتيب كالآتي:
1- محمد صلاح
2- محمود الخطيب
3- حسن شحاتة
4- عبد الرحمن فوزي
5- رفعت الفناجيلي
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التصويت مستمر حتى منتصف إبريل.
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