مؤتمر توخيل: ليس لدينا الفرصة الأكبر ضد ريال مدريد

إيمري: نريد الفوز على بايرن في ملعبه

كاسيميرو: الناس لا يرون سوى أهداف بنزيمة.. علينا الاستمتاع بما يقدمه

مولر: السقوط أمام فياريال؟ سنرد بقوة في مباراة الإياب

كورتوا: بنزيمة يمنحنا القدرة على التحليق بعيدا في دوري الأبطال

اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث مباراة تشيلسي وريال مدريد بتركيز؟

بنزيمة فك تعادله مع صلاح وصعد كالصاروخ.. ترتيب هدافي دوري الأبطال

توخيل: ضروري التحسن حتى لا نخسر أمام ساوثامبتون وندهس في البيرنابيو

توخيل: خسارة ثقيلة ضد ريال مدريد.. لا يمكن أن نشتكي من الهزيمة