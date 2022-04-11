NBA - مواجهات نارية وقمم منتظرة في الأدوار الإقصائية.. تعرف على جميع المباريات

انتهى الموسم الاعتيادي من الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA وحسمت مباريات الأدوار الإقصائية Playoffs، التي ستشهد الكثير من المواجهات النارية سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية.

في المنطقة الشرقية أنهى فريق ميامي هيت الدوري في الصدارة، ثم بوسطن سيلتيكس في المركز الثاني، وميلوكي باكس في المركز الثالث، وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في المركز الرابع.

وجاء فريق تورنتو رابترز الكندي في المركز الخامس، وشيكاغو بولز في المركز السادس.

يأتي ذلك في انتظار نهاية مباريات البطولة المصغرة Playin التي ستحسم المركزين السابع والثامن المتأهلين للأدوار الإقصائية.

ويلعب فريق بروكلين نيتس صاحب المركز السابع المتسلح بنجميه كيفين دورانت وكايري إيرفينج، ضد كليفلاند كفاليرز صاحب المركز الثامن.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة بشكل مباشر إلى Playoffs في المركز السابع، ليواجه بوسطن سيلتيكس صاحب المركز الثاني.

بينما يلعب الخاسر من هذه المواجهة ضد الفائز من مباراة أتالانتا هوكس ضد تشارلوت هورنيتس.

ويلتقي الفائز في النهائي مع ميامي هيت متصدر المنطقة الشرقية.

وفي باقي مواجهات المنطقة الشرقية يلعب ميلوكي باكس صاحب المركز الثالث من شيكاغو بولز السادس.

ويواجه فيلادلفيا صاحب المركز الرابع فريق تورنتو رابترز الخامس.

المنطقة الغربية

وستشهد المنطقة الغربية مواجهات في غاية الإثارة والقوة، وذلك رغم تأكد غياب فريق لوس أنجلوس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس عن البلاي أوفس.

وحسم فينيكس صنز المركز الأول في الغرب ويليه ممفيس جريزليز ثم جولدن ستيت واريورز في المركز الثالث.

وجاء دالاس مافركيس في المركز الرابع ويوتا جاز في المركز الخامس ودنفر ناجتس في المركز السادس.

وفي البطولة المصغرة Playin لتحديد آخر فريقين متأهلين يلعب مينيسوتا تمبرولفز صاحب المركز السابع ضد لوس أنجلوس كليبرز الذي أنهى الدوري في المركز الثامن.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة ممفيس جريزليز.

بينما يلعب الخاسر ضد الفائز من مواجهة نيو أورليانز بليكانز ضد سان أنطونيو سبيرز.

والفائز في النهاية يلتقي ضد فينيكس صنز المتصدر.

وفي باقي مواجهات المنطقة الغربية يلعب جولدن ستيت واريورز ضد دنفر ناجتس، ويلتقي دالاس مافريكس مع يوتا جاز.